Baby van 10 maanden oud in levensgevaar na ongeval in natuurgebied in Wijgmaal Joris Smets Kim Aerts

23 april 2020

17u27 90 Leuven Een baby van 10 maanden oud is momenteel in levensgevaar. Zij kwam deze voormiddag, samen met haar mama van 29 jaar, ten val in een natuurgebied in Wijgmaal.

De mama was samen met haar twee dochters (3 jaar en 10 maanden) aan het wandelen in een natuurgebied in Wijgmaal toen ze op een stenen plateau terechtkwamen. De constructie zag er stevig uit, maar was onderaan verzwakt en stortte in. Daarbij is de baby van 10 maanden oud zwaargewond geraakt. Zij verkeert in levensgevaar en wordt momenteel geopereerd in het ziekenhuis.

De mama en haar dochter van 3 jaar raakten niet gewond. Een voorbijganger hoorde de vrouw om hulp roepen en de hulpdiensten werden verwittigd. Het parket kwam ook ter plaatse en stelde een deskundige aan.

Later meer.