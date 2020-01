Baby bij onthaalmoeder niet overleden door geweld, vergunning wel voorlopig ingetrokken JSL/KAR/ADPW

09 januari 2020

16u45 0 Leuven De baby die dinsdag bij een onthaalmoeder in Wijgmaal is overleden, is niet met geweld om het leven gebracht. Dat laat het Leuvense parket weten. Hoewel de precieze doodsoorzaak nog niet is geweten, werd de vergunning van de onthaalmoeder wel ingetrokken. Nochtans blijft zij de steun van andere ouders genieten. “’Moeke’ is altijd geweldig lief voor ons zoontje. Ik zou hem er zo weer naartoe sturen”, klinkt het.

De onthaalmoeder in Wijgmaal was al geruime tijd zelfstandige en deed haar job “met hart en ziel”, aldus een familielid. Een ouder die zijn zoontje aan haar toevertrouwde, benadrukt dat hij heel tevreden is van de vrouw: “We konden ons geen betere onthaalmoeder voorstellen. Ze ging heel goed met onze zoon om en was erg toegewijd. De kindjes voelden zich echt thuis bij haar.” De vader moet tijdelijk elders opvang zoeken voor zijn zoontje. Zo lang het onderzoek loopt blijft de opvang gesloten. “Maar ik zou mijn zoontje er zo weer naartoe sturen.” In de omgeving is te horen dat de onthaalmoeder zou stoppen na het tragisch incident van dinsdag.

We konden ons geen betere onthaalmoeder voorstellen. Ze ging heel goed met onze zoon om en was erg toegewijd. De kindjes voelden zich echt thuis bij haar Papa van een van kindjes

De vrouw uit Wijgmaal is niet aangehouden. Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd om een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de omstandigheden waarin de baby werd opgevangen en de exacte oorzaak van het overlijden. De onderzoeksrechter zal hiertoe onder meer deskundigen aanstellen.

“Best mogelijke oplossing”

Het agentschap Opgroeien heeft donderdagavond beslist om de vergunning van de Leuvense onthaalmoeder te schorsen. De kinderen in haar zorg worden doorverwezen naar het lokaal loket Kinderopvang in Leuven. Het agentschap Opgroeien, het vroegere Kind en Gezin, wachtte de communicatie van het Leuvense parket af na de autopsie van donderdag. “Wij hebben beslist om de vergunning van de onthaalmoeder te schorsen, met ingang van 10 januari”, zegt Nele Wouters, woordvoerster van het agentschap Opgroeien. “Het gaat om een tijdelijke maatregel, in het belang van alle betrokkenen.”

In praktijk komt het erop neer dat het agentschap het gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden waarin de baby werd opgevangen en de exacte doodsoorzaak afwacht. Dat onderzoek werd donderdag aangekondigd door het parket van Leuven. De onthaalmoeder had een vergunning voor de opvang van maximaal zeven kinderen. Zij kunnen terecht bij het lokaal loket Kinderopvang in Leuven. “Een alternatief opvangplan is de best mogelijke oplossing”, stelt Wouters. Leuven kampt al langer met een groot tekort aan voorzieningen voor kinderopvang.

Wiegendood

Professor Kim Van Hoorenbeeck, pediater aan het UZA, waarschuwde woensdag al dat het risico op wiegendood groter is in stressvolle situaties, zoals wanneer een baby plots in een heel nieuwe omgeving terechtkomt. “Kinderartsen waarschuwen dat je zo’n baby voldoende moet laten wennen aan een nieuwe omgeving. Anders is het risico op wiegendood groter. Baby’s zijn namelijk heel gevoelig voor stress”, luidt het bij Van Hoorenbeeck. (JSL/KAR/ADPW)