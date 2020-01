Baby bij onthaalmoeder niet overleden door geweld. Papa van andere baby: “Moeke is een geweldige onthaalmoeder” JSL/KAR/ADPW

09 januari 2020

16u45 4 Leuven De autopsie op de overleden baby bij een onthaalmoeder in Wijgmaal heeft geen duidelijkheid kunnen scheppen rond de precieze doodsoorzaak. Dat laat het Leuvense parket weten. Wel kan uitgesloten worden dat er enige vorm van geweld zou zijn gebruikt. “’Moeke’ was een geweldige onthaalmoeder”, aldus een van de ouders van een ander kindje.

De hulpdiensten kwamen dinsdag massaal ter plaatse voor de baby die nog geen drie maanden oud was, maar zij konden alleen maar het overlijden vaststellen.

De onthaalmoeder in Wijgmaal was al geruime tijd zelfstandige en deed haar job “met hart en ziel”, aldus een familielid. Een ouder die zijn zoontje aan haar toevertrouwde, benadrukt dat hij heel tevreden is van de vrouw: “We konden ons geen betere onthaalmoeder voorstellen. Ze ging heel goed met onze zoon om en was erg toegewijd. De kindjes voelden zich echt thuis bij haar.” De vader moet tijdelijk elders opvang zoeken voor zijn zoontje.

In de omgeving is te horen dat de onthaalmoeder zou stoppen na het tragisch incident van dinsdag. De vrouw uit Wijgmaal is niet aangehouden. Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd om een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de omstandigheden waarin de baby werd opgevangen en de exacte oorzaak van het overlijden. De onderzoeksrechter zal hiertoe onder meer deskundigen aanstellen.

Wiegendood

Professor Kim Van Hoorenbeeck, pediater aan het UZA, waarschuwde gisteren dat het risico op wiegendood groter is in stressvolle situaties, zoals een heel nieuwe omgeving. “Kinderartsen waarschuwen dat je zo’n baby voldoende moet laten wennen aan een nieuwe omgeving. Anders is het risico op wiegendood groter. Baby’s zijn namelijk heel gevoelig voor stress”, luidt het bij Van Hoorenbeeck. (JSL/KAR/ADPW)