Autovrije Zondag Leuven breidt uit naar deelgemeenten op 27 september Joris Smets

06 juli 2020

09u24 1 Leuven Al voor de twaalfde keer organiseert de stad Leuven samen met Mobiel 21 Autovrije Zondag. Dit jaar voor het eerst op 27 september en dus niet langer eind augustus. Omwille van de coronamaatregelen krijgt Autovrije Zondag Leuven een coronaproof jasje. Dat betekent onder meer dat het event nu ook in de deelgemeenten plaatsvindt. De organisatoren nodigen inwoners en verenigingen uit om mee te doen en die dag een activiteit te organiseren.

Het coronavirus houdt al maandenlang iedereen in haar greep. Ook de Leuvenaars pasten hun leefgewoontes aan en ontdekten daarbij opnieuw het wandelen en fietsen om zich in en rond de stad te bewegen. Leuven speelde hierop in en maakte extra ruimte vrij voor stappers en trappers. Terwijl de coronamaatregelen beetje bij beetje versoepelen gaat Leuven een uitzonderlijke zomer tegemoet met vele kleinschalige evenementen op verschillende locaties. De organisatoren van Mobiel 21 en de stad Leuven staken ook Autovrije Zondag in een nieuw, coronaproof jasje. Activiteiten worden zoveel mogelijk verspreid in de binnenstad en reiken voor het eerst tot in enkele deelgemeenten. Verschillende routes nemen je mee naar bekende en minder bekende plekjes in Leuven. Al wandelend en fietsend kunnen Leuvenaars en bezoekers maximaal van de autovrije stad genieten. Bovendien kunnen op deze manier de afstandsregels makkelijker gerespecteerd worden.

“Autovrije Zondag Leuven blijft ook dit jaar het uitgelezen moment voor inwoners, bezoekers en studenten om Leuven op een geheel andere manier te beleven. We willen alle bezoekers in beweging zetten om zo oude en nieuwe plekjes in en rond de stad te ontdekken”, zegt schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid David Dessers. “Zet de keukentafels buiten, maak kennis met je buren of trek erop uit!”

Oproep

Wat niet verandert dit jaar is de oproep aan inwoners en verenigingen om de autovrije ruimte in te nemen en zelf iets te organiseren. De stad en Mobiel 21 roepen iedereen op om initiatief te nemen en hun idee hier aan te melden voor 15 augustus. De activiteiten moeten uiteraard voldoen aan de coronamaatregelen die op dat moment van toepassing zijn. Het definitieve programma wordt later voorgesteld.