Automobilist gaat over de kop ADPW

22 oktober 2019

14u11 1

Een 58-jarige automobilist uit Heverlee die maandagavond in de Kardinaal Mercierlaan plotseling naar rechts uitweek, beschadigde daarbij vier geparkeerde wagens. Vervolgens ging zijn auto over de kop. De bestuurder kon, met wat hulp van een getuige, zonder zichtbare verwondingen zijn voertuig verlaten. Hij werd voor medische controle met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De straat werd een tijdje afgesloten voor het doorgaand verkeer. Omdat de bestuurder er niet in slaagde een geldige blaastest af te leggen, werd in opdracht van het parket een bloedproef van de man afgenomen. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.