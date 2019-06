Autodelen in opmars in Leuven: “Binnenkort 17 extra wagens van Cambio” Bart Mertens

19 juni 2019

15u30 0 Leuven De stad Leuven verwelkomt binnenkort zeventien extra deelwagens van Cambio. Dat brengt het totaal aantal Cambio-wagens in de stad op 103. Daarnaast is Partago sinds 11 mei actief in Leuven. De burgercoöperatie biedt momenteel drie elektrische deelwagens aan verspreid over de stad, maar ook dat aantal kan nog toenemen.

Het aantal autodelers in Leuven zit in de lift. Begin 2018 telde de stad 2.390 autodelers. Eind 2018 waren dat er al 2.840, een stijging van 19 procent. Leuven telt twee autodelers per 100 inwoners. Het aanbod deelwagens wordt dan ook uitgebreid. Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) is tevreden met die evolutie. “Steeds meer mensen kiezen ervoor om een auto te delen. Dat is goed nieuws. Minder auto’s betekent meer ademruimte in de straten. Bovendien vermindert op die manier de parkeerdruk. Uit recent onderzoek bleek ook dat in stedelijk gebied één deelwagen tot wel twaalf private wagens kan vervangen. Leuven wil dé deelmobiliteitsstad van Vlaanderen worden. We hopen dat de extra deelwagens van Cambio en Partago nog meer Leuvenaars over de streep halen om hun eigen auto in te ruilen voor een deelwagen.”

Nieuwe ophaalpunten

Momenteel rijden er 86 Cambiowagens rond, te vinden op 29 ophaalpunten. Dat aantal stijgt dit jaar geleidelijk aan tot 103 wagens op 31 ophaalpunten. Op bestaande standplaatsen komen er op korte termijn veertien bijkomende voertuigen. Meer bepaald komt er op de standplaatsen Constantin Meunier, Kruidtuin, Naamsepoort, Petermannen, Sint-Geertrui, Tiensevest, Tervuursepoort, Heverlee station, Centrale Werkplaatsen en Wijgmaal station telkens één extra deelwagen. Op de standplaatsen Heverlee (Oud-Gemeentehuis) en de Becker-Remy komen telkens twee extra deelwagens. Later dit jaar komen er nog drie extra wagens op twee nieuwe standplaatsen in Wilsele-Dorp en in de Gemeentestraat in Kessel-Lo. Cambio heeft momenteel ook drie elektrische deelwagens in de aanbieding in Leuven en dat aantal zal de komende maanden toenemen.

Minder auto’s betekent meer ademruimte in de straten en minder parkeerdruk Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Naast de stevige uitbreiding van Cambio verwelkomt de stad met Partago ook een nieuwe speler op de markt. Partago is een burgercoöperatie die uitsluitend elektrische deelwagens aanbiedt. Twintig Leuvense inwoners zijn ondertussen coöperant. De drie deelwagens van Partago vind je terug op het Sint-Jacobsplein, aan het Ruelenspark en op het de Becker Remyplein. Het gaat om drie Renault Zoe’s, 100 procent elektrische auto’s met een bereik van 300 kilometer. Indien er meer inwoners coöperant worden, komen er nog meer wagens van Partago. Vanaf vier geïnteresseerde buurtbewoners kan er een elektrische deelauto van Partago bijkomen in een nieuwe wijk. “De deelwagens van Partago passen in het project LICHT Leuven (Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie)”, aldus schepen Dessers. “LICHT Leuven wil de productie van hernieuwbare energie verhogen met onder meer zon- en windprojecten en tegelijk het energieverbruik in de stad verlagen, bijvoorbeeld via deelmobiliteit.”