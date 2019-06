Autobestuurster rijdt met opzet tegen been KAR

03 juni 2019

Een vrouw is veroordeeld tot drie maanden cel en 400 euro boete voor een geval van verkeersagressie in Kesselo-Lo op 18 december 2017. Mellisa G. reed opzettelijk met haar auto, met daarin haar partner en kinderen, tegen het been van het slachtoffer. Verschillende getuigen bevestigden de verklaringen van het slachtoffer. “De handelingen van beklaagde getuigen van een lage frustratie-tolerantiegrens, waarbij zij op explosieve wijze fysieke schade heeft veroorzaakt aan de gedupeerde door met haar voertuig tegen het been van het slachtoffer te rijden”, vatte de rechter het incident samen. G. daagde niet op in de rechtbank. Ze kreeg bij verstek drie maanden cel en 400 euro boete.