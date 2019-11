Autobestuurder verleent geen voorrang, bromfietser naar ziekenhuis gebracht ADPW

04 november 2019

In de Kortrijksestraat in Kessel-Lo kwam zondagavond een bromfietser ten val nadat hij moest uitwijken voor een auto. De 45-jarige bromfietser uit Lubbeek reed door de Kortrijksestraat toen er ter hoogte van en wegversmalling een personenauto uit de andere richting kwam. De bromfietser had voorrang, maar de bestuurder van de auto reed gewoon verder. De veertiger week uit waardoor hij zijn evenwicht verloor en ten val kwam. De automobilist stopte niet en reed door. De hulpdiensten werden verwittigd en de bromfietser werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ook ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.