Auto vat vuur Kim Aerts

26 mei 2020

11u50 0

De Tervuursesteenweg in Leuven is maandagavond omstreeks 17 uur voor korte tijd afgesloten geweest op de grens met Bertem door een auto die vuur vatte. Niemand raakte gewond bij het incident. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de wagen brandde helemaal uit. Het is nog niet duidelijk hoe de vlammen konden ontstaan.