Auto total loss na slipper tegen vrachtwagen op E40 Kim Aerts

24 juni 2020

13u19 0

Op de snelweg E40 ter hoogte van Oud-Heverlee richting Luik gebeurde woensdagochtend een ongeval tussen een auto en een vrachtwagen. De bestuurder reed langs achter in op de truck. De persoon zat even gekneld in zijn voertuig. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de bestuurder werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek vrij te maken.

Door de nasleep van het ongeval was er enige tijd verkeershinder. De wagen was total loss en moest getakeld worden door de sleepdienst.