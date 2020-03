Auto rijdt fietsster aan JSL

10 maart 2020

11u37 0

In Leuven werd maandagnamiddag een fietsster aangereden. Een 20-jarige vrouw uit Oud-Heverlee fietste in de Jan-Pieter Minckelersstraat en sloeg aan de Kardinaalstraat linksaf. Op dat moment werd ze net ingehaald door een auto. De 32-jarige Leuvenaar had haar manoeuvre niet opgemerkt. De fietsster kwam ten val en werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.