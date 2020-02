Auto over de kop in Brusselsestraat JSL KAR

24 februari 2020

12u41 8 Leuven Maandagochtend ging een jonge bestuurder met zijn auto over de kop in het centrum van Leuven.

De 21-jarige jongeman uit Waregem reed vanuit het centrum door de Brusselsestraat toen hij de controle over het stuur verloor en een geparkeerd voertuig aanreed. Door deze aanrijding kantelde zijn auto en landde hij op zijn dak. De politie kwam meteen ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Op basis van de eerste vaststellingen bleek dat er geen alcohol in het spel was. De exacte omstandigheden worden verder onderzocht. De twintiger werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe snel de jongeman reed is nog niet geweten.