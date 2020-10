Auto knalt tegen container op parkeerstrook Kim Aerts

12 oktober 2020

Op de Aarschotsesteenweg in Wilsele is maandagvoormiddag omstreeks 10.30 uur een vrouwelijke bestuurder met haar wagen tegen een container langs de kant van de weg gereden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kerk in Wilsele. De bestuurster werd gewond en in shock afgevoerd. De vrouw raakte om nog onbekende reden met haar rechtervoorwiel de container. Het is niet duidelijk hoe dat is kunnen gebeuren. Er raakte niemand anders betrokken bij het ongeval. De Ford Focus moest getakeld worden. Door het ongeluk was er even verkeershinder in de rijrichting Aarschot.