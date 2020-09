Auto en fietsster botsen: vrouw lichtgewond KAR

06 september 2020

10u28 0

Een automobilist en fietsster zijn vrijdagochtend met elkaar gebotst op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Een 34-jarige vrouw uit Kessel-Lo reed met haar fiets op het fietspad in de richting van Rotselaar toen een auto haar plots de pas afsneed ter hoogte van de Politieke Gevangenenlaan. De 35-jarige vrouw, die ook afkomstig is uit Kessel-Lo, had op het laatste moment besloten om deze straat in te rijden en had de fietsster niet opgemerkt. De fietsster kon de auto niet meer ontwijken en botste. Ze kwam hierbij ten val en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.