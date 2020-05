Auto en carport gaan in vlammen op door kortsluiting Kim Aerts

22 mei 2020

17u05 0

In de Prinsstraat in Wilsele zijn donderdagavond een auto en carport in vlammen opgegaan. Enkele bewoners merkten op dat de auto van de buren in brand stond. Die auto stond geparkeerd op de oprit van het huis. De auto en de carport werden helemaal vernield door de vuurzee. De bewoners waren niet thuis op het moment van de brand. Zij keerden onmiddellijk terug toen ze opgebeld werden door de buren. Hun huis liep aan de zijdeur ook lichte schade op. Het parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak te achterhalen. “De eerste bevindingen wijzen in de richting van een accidentele oorzaak waarbij kortsluiting zou ontstaan zijn in de auto”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert.