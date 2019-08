Auto en bromfietser botsen KAR

29 augustus 2019

Een bromfietser is woensdagnamiddag aangereden geweest op de Geldenaaksebaan in Heverlee. De 50-jarige man uit Leuven was met zijn bromfiets onderweg van Haasrode naar Leuven toen hij ter hoogte van het industrieterrein aangereden werd door een personenwagen. De 50-jarige bestuurder uit Kessel-lo had de bromfietser niet gezien toen hij met zijn auto een parking op reed. De bromfietser verloor zijn evenwicht en viel op de grond. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.