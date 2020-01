Auto brandt uit in Celestijnenlaan Joris Smets

06 januari 2020

In de nacht van zondag op maandag heeft in de Celestijnenlaan in Heverlee een auto vuur gevat. De auto stond geparkeerd op de privé-inrit van een huis in de straat. Politie en brandweer kwamen ter plaatse en de straat werd een tijd lang afgezet voor het verkeer. De auto raakte zwaar beschadigd, de brandweer had enige tijd nodig om de vlammen te bedwingen, maar schade aan omliggende eigendommen was er gelukkig niet. Het labo en een branddeskundige kwamen ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen. De politie stelde een proces-verbaal op en onderzoekt verder of er al dan niet kwaad opzet in het spel is.