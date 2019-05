Auto aangereden door dronken bestuurder ADPW

31 mei 2019

14u35 0

Een 30-jarige autobestuurder uit Brussel en zijn 24-jarige passagier raakten donderdagnamiddag omstreeks 16.30 uur lichtgewond toen hun auto op de Geldenaaksebaan in Heverlee tijdens het stilstaan langs achter werd aangereden door een ander voertuig. De aanrijding was niet meer dan een lichte tik, maar de twee inzittenden van het aangereden voertuig werden wel door mekaar geschud en hielden er beiden nekpijn aan over. Ze wensten geen onmiddellijke medische verzorging. De bestuurder van het aanrijdend voertuig had te veel gedronken. Hij moest na een positieve ademtest zijn rijbewijs inleveren.