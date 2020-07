Authentieke Afrikaanse keuken in hartje Leuven: “20 jaar van gedroomd” Joris Smets

18 juli 2020

18u39 0 Leuven In de Tiensestraat vind je sinds kort ‘Bar Afrique’. Hier kan je genieten van authentiek Afrikaans eten aan de hand van Micheline (44) en haar man Kingsley (45). De Afrikaanse keuken is amper te vinden in Leuven en voor Micheline is haar eigen restaurant een droom die werkelijkheid wordt. “Ik hoop alle Leuvenaars blij te maken met onze unieke Afrikaanse keuken”, vertelt de enthousiaste eigenares.

‘Bar Afrique’ opende de deuren eigenlijk al op 8 februari, maar amper een maand later moesten ze alweer sluiten. De coronacrisis hakte er, net zoals bij vele andere restaurants en horecazaken, diep in. “Het was financieel even heel moeilijk”, zegt Micheline. “Zelfs de eerste twee weken dat we terug open mochten, na de lockdown, hebben we letterlijk niemand gezien. Ik was heel bang dat de mensen niet meer gingen terugkomen en we al zouden moeten sluiten. Onze huurbaas is gelukkig een heel vriendelijke man en heeft ons goed geholpen tijdens die moeilijke maanden. De laatste weken gaan de zaken weer beter en vinden de klanten gelukkig vlot hun weg terug naar ons restaurant. Ik sta zelf in de keuken en mijn man staat achter de bar. Onze dochter en mijn nicht komen regelmatig helpen waar ze kunnen.”

Afrikaans

Micheline kwam in 1994 van Congo naar ons land. Ze werkte heel lang als verzorgster bij mensen thuis en als sous-chef in Brussel. 20 jaar lang droomde ze van haar eigen restaurant en ze is dolgelukkig nu ze eindelijk in haar eigen keuken mag staan. “Ik doe het zo graag, het is echt geweldig”, vertelt ze vrolijk. “Onze menu bestaat uit allerlei verschillende Afrikaanse gerechten. Afrika is een enorm groot continent met heel veel landen met elk hun specialiteit. Authentieke gerechten van Congo, Nigeria, Marokko, Ghana, ... je vindt het allemaal op onze menukaart. Mijn specialiteit uit Congo is ‘Kip Moambe’: kip in saus op basis van palmnotensap geparfumeerd met pindanoten. Een heel bekend gerecht in mijn geboorteland dat ik iedereen van harte kan aanraden!”

“Verder werken we veel met vlees, kip en vis maar de ‘Bar Afrique Tajine’ is er, naast de vegetarische voor- en bijgerechten, speciaal voor vegetariërs als hoofdgerecht”, vertelt Micheline. “Dat is een heerlijke tajine met zoete aardappelen, wortelen, courgette, olijven, citroen, aardappelen en Marokaanse kruiden. Als dessert hebben we ook iets speciaal: ‘Afro-misu’. Dat is een tiramisu met passievrucht en gember geparfumeerde crumble. Op de drankkaart hebben we ook allerlei Afrikaanse wijnen, cocktails en mocktails. Aan Deliveroo of JustEat doen we nog niet, dat komt misschien later. We zijn echter heel blij om alle Leuvenaars te laten kennismaken met unieke Afrikaanse gerechten waar we met hart en ziel aan werken.”

De website en het volledige menu van Bar Afrique vind je hier.

Adres : Tiensestraat 109, 3000 Leuven

Openingsuren :

Dinsdag - Vrijdag: 12u - 00u

Zaterdag: 12u - 01u

Zondag: 15u - 23u30