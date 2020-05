Auteur Saskia De Coster wordt eerste huisschrijver van de KU Leuven: “Benieuwd naar hoe studenten vandaag met taal omgaan” EDLL

20 mei 2020

13u06 0 Leuven Vanaf volgend academiejaar treedt auteur Saskia De Coster (44) aan als writer-in-residence van de KU Leuven. Als huisschrijver van de universiteit zal zij onder meer een vak ‘creatief schrijven’ doceren, maar ook gastlezingen geven, gelegenheidsteksten opstellen en een interdisciplinair onderzoeksproject op touw zetten.

De eerste huisschrijver van de KU Leuven is niet toevallig één van haar eigen alumni. Na haar studies Germaanse talen en Literatuurwetenschappen schreef Saskia De Coster verschillende romans, waaronder Eeuwige roem (2006), Wij en ik (2013) en Nachtouders (2019). Haar werk is veelvuldig bekroond, met onder meer de Opzij Literatuurprijs en drie Cutting Edge Awards. Dit jaar is zij als enige Belgische auteur genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs. Haar werk werd in tien talen vertaald.

De Coster werkt samen met beeldende kunstenaars als Rinus Vandevelde en Arne Quinze, maakt sound performances en zet projecten op met theatermakers en muzikanten. “We kijken erg uit naar de samenwerking”, zegt Bart Raymaekers, vicerector Groep Humane Wetenschappen. “Als universiteit willen we de harmonie tussen kunst en wetenschap bewust stimuleren. Saskia De Coster kan op dat vlak een inspirerend voorbeeld zijn voor onze studenten en medewerkers.”

Creatief schrijven

Saskia De Coster zal als writer-in-residence een vak creatief schrijven doceren aan de Faculteit Letteren. Het vak maakt deel uit van de masteropleidingen westerse literatuur, culturele studies en taal- en letterkunde, maar staat ook open voor studenten van andere opleidingen. Op basis van een motivatiebrief worden twintig studenten geselecteerd, die een semester lang met de auteur aan de slag gaan.

“Als student letteren was het net dat wat ik miste in mijn opleiding: het creatieve aspect van taal en de mogelijkheid om meer over het schrijfmetier te leren. Ik ben ook erg benieuwd naar hoe studenten vandaag met taal omgaan, hoe hun leefwereld eruitziet en hoe ik mezelf daartoe verhoud. En omdat ik het belangrijk vind dat kunst en wetenschap samenkomen, wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om die grenzen af te tasten”, reageert Saskia De Coster. Als writer-in-residence zal De Coster ook gelegenheidsteksten schrijven voor de Leuvense universiteit, waaronder een kortverhaal voor het nieuwe universitaire magazine. Daarnaast zal ze in het voorjaar van 2021 een literaire avond cureren over ‘De toekomst van literatuur’.

Verband tussen hardlopen en creativiteit

In het najaar wordt een wetenschappelijk project opgezet rond hardlopen en schrijven. De Coster is een fervent hardloopster en stelde vast dat sporten haar helpt bij het creatieve proces. Onderzoekers en studenten van verschillende faculteiten zullen zich, samen met de schrijfster, over het verband tussen creativiteit en hardlopen buigen.