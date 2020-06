Attracties in provinciedomein open op 8 juni Bart Mertens

05 juni 2020

16u00 3 Leuven De provincie Vlaams-Brabant heropent vanaf maandag 8 juni een aantal attracties en overnachtingsmogelijkheden in het recreatiedomein in Kessel-Lo. “Op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen nageleefd worden, kunnen bezoekers terug minigolf spelen of een fiets huren”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

De provinciedomeinen in Vlaams-Brabant waren al open als wandelpark en ook vissen en tennis waren opnieuw toegestaan. Sinds vorige week kon er ook weer worden gespeeld in de speeltuinen en vanaf 8 juni geeft de Nationale Veiligheidsraad groen licht voor de heropening van attracties. “Het gaat dan heel concreet om de minigolf en het verkeerspark in Kessel-Lo”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de Provinciedomeinen. “Om de veiligheid van de bezoekers en het personeel te waarborgen, moeten de bezoekers een aantal veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Naast het respecteren van de afstand van anderhalve meter moeten ze bijvoorbeeld ook hun handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van de attractie. Het materiaal zal na elk gebruik ook ontsmet worden. Vanaf 8 juni kan eveneens terug overnachten op het kampeerautoterrein in Kessel-Lo.”

Een aantal attracties -waar de veiligheidsmaatregelen niet uitgevoerd kunnen worden- blijven net zoals de zwembaden gesloten. De roei- en trapboten zijn in alle provinciedomeinen door de lage waterstand op de vijvers ook nog niet open. Nog dit: de parking van het domein van Kessel-Lo wordt wel terug betalend.