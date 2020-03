Assisenzaak en proces dodelijk treinramp uitgesteld Kim Aerts

15 maart 2020

19u20 0 Leuven In de rechtbank van Leuven worden de zittingen van de politierechtbank en de vredegerechten opgeschort tot 19 april.

Door de maatregel moet ook het proces van de dodelijke treinramp in Leuven van drie jaar geleden worden uitgesteld. Daarnaast wordt ook het assisenproces van de 57-jarige James Ololo naar een latere datum verplaatst. De zaak was normaal voorzien voor de week van 23 maart. “Binnen het arrondissement Leuven kan op meerdere plaatsen de social distancing niet gegarandeerd worden”, zegt perswoordvoerder Cindy Van Dijck. “Niet op de openbare zitting, niet in de raadkamer, niet op verplaatsing en niet op de griffie. Er zijn ook al meerdere personeelsleden ziek afwezig.” In de raadkamer zullen enkel de hoogdringende zaken behandeld worden, voorzover de ‘social distancing’ wordt gerespecteerd en als de minimumbezetting van de griffie dat toelaat. Daarover zal voorafgaand overlegd moeten worden tussen de magistraat en de leidinggevende griffier. Correctionele zittingen zullen wel doorgaan. “Correctionele zaken die in staat zijn, worden behandeld”, laat persrechter Annemie Vanroy weten. Daarnaast wordt gevraagd dat personen die geen directe reden hebben om in de rechtbank aanwezig te zijn, zoals betrokkenheid bij een bepaalde zaak, niet onnodig in het gerechtsgebouw vertoeven. Alle groepsbezoeken en niet-dringende vergaderingen worden er geannuleerd.