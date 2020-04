Asfalteringswerken Eenmeilaan beginnen al op 8 april: “Verkeershinder zoveel mogelijk beperken” Bart Mertens

06 april 2020

17u00 5 Leuven Nu er door het coronavirus minder verkeer rijdt en de werkzaamheden van Leuven Noord even stilgelegd zijn, schakelt de stad Leuven een versnelling hoger. De geplande asfalteringswerken in de Eenmeilaan in Kessel-Lo gaan vervroegd van start. “De werkzaamheden beginnen op 8 april en duren vermoedelijk tot 8 mei”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

Het coronavirus zet de wereld volledig op zijn kop maar het feit dat er minder verkeer is op de straten laat wel toe om noodzakelijke werkzaamheden vervroegd van start te laten gaan. Dat is onder meer op het geval in de Eenmeilaan tussen de rotonde aan de Gemeentestraat en het kruispunt met de Lentedreef. De straat krijgt een nieuw wegdek en de verkeerssituatie aan de Wipstraat en de Achturenstraat wordt aangepast in functie van voetgangers en fietsers. “De werkzaamheden in de Eenmeilaan stonden oorspronkelijk op de planning voor augustus van dit jaar. Omdat er door de coronamaatregelen minder verkeer rijdt en de werken aan Leuven Noord stilliggen, is het nu een beter moment om de werkzaamheden uit te voeren. Door de werken te vervroegen, wil de stad Leuven de verkeershinder zoveel mogelijk beperken. De aannemer past tijdens de werkzaamheden uiteraard de regels rond ‘social distancing’ maximaal toe om de veiligheid van de wegenwerkers te garanderen”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

Middeneilandjes

De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor enkele straten die aansluiten op de Eenmeilaan. “De Wipstraat wordt tussen de Achturenstraat en de Eenmeilaan bijvoorbeeld tweerichtingsverkeer”, klinkt het bij de stad Leuven. “De oversteekplaats aan de Eenmeilaan verdwijnt dan weer. Fietsers en voetgangers moeten na de aanpassingen oversteken aan het verlengde stuk van de Achturenstraat dat uitkomt op de Eenmeilaan. Aan de kant van de Eenmeilaan komt daar een knip voor auto’s. Daardoor komt er enkel nog plaatselijk verkeer in dat gedeelte van de straat en ontstaat er meer ruimte voor fietsers en voetgangers die langs die route naar de Eenmeilaan fietsen of wandelen. De middeneilandjes op de Eenmeilaan zijn in de nieuwe verkeerssituatie ook niet meer nodig en verdwijnen. De vrijgekomen ruimte wordt heraangelegd waardoor de groene zone aan de Wipstraat groter wordt. Ook de oversteekplaatsen verderop aan de Lentedreef worden volledig vernieuwd”, aldus schepen Dirk Vansina.

Omleidingen

Uiteraard brengen de vervroegde werkzaamheden de nodige hinder met zich mee. “Er zal beperkte hinder zijn”, zegt schepen Vansina. “Auto’s volgen een omleiding via het Vuntcomplex, de Aarschotsesteenweg, het J.M. Artoisplein en de Vuurkruisenlaan. Bussen 310 en 179 rijden dan weer om via de Domeinstraat, Wilselsesteenweg, Holsbeeksesteenweg en Gemeentestraat. Bussen 433 en 178 volgen de omleiding via de Aarschotsesteenweg. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden wel passeren via het fietspad en het voetpad. Het fietspad langs de Eenmeilaan en het Brugbergpad blijft in gebruik. Soms kan het zijn dat het fietspad plaatselijk wat smaller is en fietsers even moeten afstappen om verder te gaan. De Lentedreef blijft vanaf de Eenmeilaan met de fiets bereikbaar door een gefaseerde aanleg. Enkel ter hoogte van de aansluiting met de Wipstraat worden fietsers omgeleid.”