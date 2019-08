Asbest gevonden op Martelarenplein: geen vertraging voor werkzaamheden Bart Mertens

22 augustus 2019

Tijdens de werkzaamheden op het Martelarenplein in Leuven is een buis met asbest gevonden. De werkzaamheden lopen geen vertragingen op en de volksgezondheid kwam op geen enkel moment in gevaar.

Sinds begin augustus zijn er werkzaamheden bezig op het Martelarenplein in Leuven. Bedoeling is om een nieuwe ondergrondse fietsenparking te realiseren onder het plein die ruimte biedt aan 4.000 tweewielers. Tijdens de graafwerken ontdekten arbeiders een leiding die asbest bevat. Het gaat om een buis die niet meer wordt gebruikt en nog dateert van de vorige werkzaamheden zo’n tien jaar geleden. Een gespecialiseerde firma komt de buis vakkundig verwijderen. Op geen enkel moment kwam de gezondheid van voorbijgangers in gevaar. De werkzaamheden op het Martelarenplein lopen geen vertraging op door de ontdekking en zullen zoals eerder aangekondigd klaar zijn tegen eind 2020. Van zodra de fietsenstalling klaar is, zou het eeuwige probleem van foutgeparkeerde fietsen op het Martelarenplein van de baan moeten zijn.