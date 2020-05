Artiestenduo uit Heverlee brengt circusvoorstellingen tot in je kot EDLL

02 mei 2020

10u15 1 Leuven Shana (28) en Jokke (36) zijn een artiestenduo uit Heverlee. Samen hebben ze het online platform Cirkoko opgericht. Kinderen en hun ouders kunnen er samen terecht voor circusvoorstellingen en uitdagende workshops.

Deze zomer stonden de eerste circusevenementen gepland van het artiestenduo Shana Roomers (28) en Jokke Vanderlinden (36) uit Heverlee. Maar door de coronacrisis gaan die wellicht niet door. Toch geven de twee de moed niet op. Shana en Jokke lanceerden Cirkoko. “Met het online platform Cirkoko bieden we gratis kinderanimatie en handige tips voor ouders aan”, vertellen ze. “De naam was vlug gekozen, want door corona zitten we allemaal in onze cocon”.

Op de website van Cirkoko posten ze verschillende filmpjes. “Om de mensen te doen lachen, maar ook om er iets van op te steken. We willen kinderen amuseren en hen stimuleren om samen plezier te maken. Bijvoorbeeld door te jongleren met jongleerballen die ze zelf kunnen maken.” Daarnaast wil het duo met hun actie ook ouders een hart onder de riem steken. “Zo hebben we het bijvoorbeeld over hoe je om kunt gaan met emoties als boosheid en frustratie”. De eerste reacties zijn alvast positief. “Mama’s en papa’s sturen filmpjes van kinderen die circuskunstjes oefenen, meezingen met onze liedjes of onze workshops volgen. En dat is natuurlijk heerlijk om te zien”.

Ook volwassenen wagen zich aan de acrobatentoeren. “Ouders hebben ons al laten weten dat ze het supertof vinden om mee te doen. Cirkoko is dan ook een echt familieconcept, zonder leeftijdsgrens.” Het artiestenduo wil hun online platform ook na de coronacrisis voortzetten. Meer informatie over een thuis-circusvoorstelling vind je op hun website.