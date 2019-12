Arthur Meurrens (90) overleden: de Leuvenaar die parkeerplaatsen voor mindervaliden werkelijkheid maakte EDLL

30 december 2019

12u00 0 Leuven Arthur Meurrens is op 90-jarige leeftijd overleden in het Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke in Kessel-Lo. Arthur is onder meer bekend als de Leuvenaar die parkeerplaatsen voor mindervaliden werkelijkheid maakte.

Arthur Meurrens werd 90 jaar en bracht in augustus dit jaar nog zijn eigen boek uit. Als baby kreeg hij kinderverlamming. Zijn leven in een rolstoel was niet altijd gemakkelijk, maar toegeven stond niet in zijn woordenboek. Zo hielp hij mee aan de verwezenlijking van parkeerplaatsen voor mindervaliden. Arthur maakte altijd duidelijk dat hij ook als andersvalide meekon met de rest en liet zich nooit tegenhouden door zijn beperking. Positiviteit en wilskracht zijn de rode draad doorheen zijn leven.

Schrijfster Denise Keustermans maakte in augustus nog een droom waar van Arthur. Ze pende zijn levensverhaal, met zijn ervaringen en verhalen als mindervalide, neer in het boek ‘ARTHUR’. De Leuvenaar was onder andere lid van het Katholiek Verbond voor Gehandicapten en Samana.