Arsema (13) zamelde op amper twee maanden al 11.000 euro (!) in voor het goede doel Joris Smets

20 augustus 2020

13u19 1 Leuven B.B.O.G. Woudlucht is een basisschool voor buitengewoon onderwijs van het gemeenschapsonderwijs (GO). De school doet elk jaar een actie ten voordele van het goede doel en dit jaar gaat de opbrengst van de kalenderverkoop integraal naar de bouw van een verkeerspark in Heverlee. “Er vallen elk jaar nog veel slachtoffers in het verkeer”, zegt Kristel Vandenbempt. “Het is belangrijk om onze kinderen dus zo goed mogelijk voor te bereiden en het verkeerspark zal een grote meerwaarde zijn.”

Het project is in samenwerking met de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. Het concept van het verkeerspark is ontstaan door initiatiefneemster en drijvende kracht Kristel Vandenbempt. “De bedoeling is om verkeersles te combineren met praktijkoefeningen”, zegt ze. “Zo ontstaat er een verkeerspark om de fietsvaardigheden en verkeerskennis te testen. De combinatie van theorie en praktijk samen op een plek is één primeur in België. Om dit te verwezenlijken zal het verkeerspark bestaan uit een klaslokaal en verschillende eilanden waar evenwicht en stuurvaardigheid geoefend worden. Naast schoolgaande jeugd is het zeker ook de bedoeling om dit verkeerspark voor een zo ruim mogelijk publiek aan te bieden. Denk aan verenigingen, sportclubs en jeugdbewegingen.”

Kalenderverkoop

De bouw van het verkeerspark start in het najaar van 2020 en om dit te realiseren worden er kalenders van de Dijlevallei verkocht, waarvan de opbrengst integraal naar het project gaat. “De leerlingen zetten zich massaal in voor de kalenderverkoop. Dat is fantastisch om te zien”, zegt Kristel. Eén leerlingen steekt er met kop en schouders boven uit: Arsema Okubit (13) uit Bierbeek.

“Ik doe het heel erg graag”, zegt Arsema. 20 juni ben ik gestart met de verkoop en het gaat goed. We verkopen de kalenders aan 10 euro per stuk. Momenteel heb ik er zo’n 1105 verkocht. Vanaf septemer ga ik terug naar school, maar ik hoop er nog zoveel mogelijk te verkopen tegen dan!”

“Haar inzet is geweldig om te zien en het is ongelofelijk hoeveel kalenders ze al verkocht heeft”, zegt Kristel. “Momenteel heeft ze op eigen houtje al meer dan 11 000 euro aan kalenders verkocht en ik ben enorm trots op haar.”