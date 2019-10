Arno en Triggerfinger met 'J’aime la vie' in spot over verantwoord drinken: “Al 17 jaar geen druppel alcohol meer gedronken”, zegt bassist Lange Polle Bart Mertens

22 oktober 2019

12u39 0 Leuven AB InBev promoot zeven weken lang alcoholvrij bier bij studenten. Om die boodschap kracht bij te zetten, lanceerde de Leuvense brouwerij zopas een reclamespot met niemand minder dan Arno en Triggerfinger in de hoofdrollen. De bekende rockers brengen op geheel eigen wijze een cover van ‘J’aime la vie’ van Sandra Kim. “Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat je kunt feesten zonder alcohol te drinken”, zegt zanger Ruben Block van Triggerfinger.

Wat krijg je als je rockhelden zoals Triggerfinger en Arno aan de slag laat gaan met een klassieker die ons land in 1986 de zege opleverde op het Eurovisiesongfestival? Een opgemerkte boodschap over verantwoord alcoholgebruik. AB InBev vroeg Arno en Ruben Block (Triggerfinger) om een eigen versie te maken van ‘J’aime la vie’ van Sandra Kim en beide heren gingen daar graag op in om de zeven weken durende campagne tegen schadelijk alcoholgebruik van AB InBev te ondersteunen. Het uiteindelijke resultaat is een opvallende reclamespot met een positieve boodschap. De kijker ziet een café waar je jongeren ziet feesten en Jupiler drinken. Daarna kruipt één van hen achter het stuur. Ondertussen hoor je Arno ‘J’aime la vie’ zingen, uiteraard op geheel eigen wijze. De ontknoping bestaat erin dat de kijker op het einde van de reclamespot ontdekt dat de bestuurder de hele avond Jupiler 0,0% heeft gedronken. De boodschap is duidelijk: ‘0% alcohol, 100% feest’.

Deelnemen aan een reclamecampagne voor alcohol was voor mij uitgesloten Lange Polle, bassist van Triggerfinger

Arno en Triggerfinger waren meteen bereid om mee te werken aan de campagne van AB InBev. “Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat je kunt feesten zonder alcohol te drinken’, zegt Ruben Block, zanger van Triggerfinger. Voor Leuvenaar en bassist Lange Polle was deelnemen aan een reclamespot voor bier minder evident. ‘Monsieur Paul’ heeft in het verleden strijd geleverd met de drankduivel maar was toch bereid om mee te werken omwille van de positieve boodschap. “Deelnemen aan een reclamecampagne voor alcohol was voor mij uitgesloten. Zelf heb ik al 17 jaar geen druppel alcohol meer gedronken. Maar de verhaallijn van de reclamespot geeft een zeer positieve boodschap en dan verleen ik graag mijn medewerking.” Arno verklaart de keuze van het liedje zoals verwacht kort maar gevat: ‘J’aime, j’aime la vie… et la 0,0% aussi!”

J’aime, j’aime la vie… et la 0,0% aussi! Arno

Jupiler plaatst met deze spot het feest en de momenten die jongeren met hun vrienden delen boven het gebruik van alcohol. “Bier brengt al eeuwen mensen samen. Het was al het sociale netwerk lang voor Facebook en WhatsApp bestonden. Maar dat bier hoeft daarom geen alcohol te bevatten. We willen studenten laten stilstaan bij hun drankgebruik en hen warm maken om ook eens alcoholvrij bier te drinken”, zegt Laure Stuyck, woordvoerder Citypilot voor AB InBev.

Ook Lionel Cleenen, brand manager Jupiler bij AB InBev, is blij dat rockhelden zoals Arno en Triggerfinger de boodschap wilden ondersteunen. “Het belangrijkste als je van het leven houdt, is dat je het niet in gevaar brengt. We zijn vereerd dat artiesten als Arno en Triggerfinger zich achter deze boodschap willen scharen.” De campagne van zeven weken over verantwoord alcoholgebruik krijgt ook nog een staartje met een analyse na de nulmeting. Op die manier wil AB InBev de impact en de effectiviteit meten van de boodschap die via tal van kanalen werd verspreid. De resultaten van die evaluatie worden tegen midden december verwacht.