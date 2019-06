Arne Mortelmans (Café ’t Werrek) staat voor grote uitdaging: “Ik ga deelnemen aan de Cape Epic!” Bart Mertens

17 juni 2019

19u00 1 Leuven Arne Mortelmans van café ’t Werrek is nooit verlegen om een stunt en die reputatie doet hij opnieuw alle eer aan met een spectaculaire aankondiging. “Ik ga deelnemen aan de Cape Epic in Zuid-Afrika”, aldus de bekende cafébaas. Ter info: de Cape Epic is een loodzware mountainbikewestrijd met meer dan 600 kilometer op de teller. “Helaas op slechts acht dagen”, zegt Arne Mortelmans.

Een beetje gek zijn, kan geen kwaad. Die uitspraak is zonder twijfel van toepassing op cafébaas Arne Mortelmans van café ’t Werrek in Wijgmaal. In het verleden zat Mortelmans zelden verlegen om een stunt meer of minder maar zijn nieuwste uitdaging is toch bijzonder. “Het is waar: ik ga deelnemen aan de Cape Epic in Zuid-Afrika”, klinkt het enthousiast. “Mijn spreekwoordelijk grote broer Jan Huyse –die medeoprichter was van Woestijnvis- is uitgeloot en ik word de tweede rijder van het team. Ik kijk er enorm naar uit want dit is werkelijk een heel grote uitdaging. Noem het een opportuniteit die je slechts één keer in je leven krijgt en die grijp ik met beide handen.”

Ik moet van nu beginnen...Ik heb zelfs nog geen geschikte fiets maar die is ondertussen besteld Arne Mortelmans (Café ‘t Werrek)

De Cape Epic 2020 gaat al van start op 15 maart van volgend jaar en bijgevolg heeft Arne Mortelmans amper negen maanden de tijd om zich voor te bereiden op de loodzware mountainbikewedstrijd. Ter verduidelijking: dit jaar moesten de deelnemers 630 kilometer afleggen op slechts 8 dagen, inclusief 16.650 meter klimwerk. Blijft de vraag: gaat Arne Mortelmans de finish wel halen als ongetrainde fietser? “Ik hoop van wel maar het wordt inderdaad een loodzware opdracht. Ik moet van nul beginnen. Momenteel heb ik zelfs nog geen geschikte fiets, al heb ik wel meteen een exemplaar besteld. Van zodra mijn fiets is geleverd, begin ik te trainen. Ik zie deze uitdaging echt wel zitten. Maar ik besef dat het niet gemakkelijk zal worden want zelfs topsporters hebben hun tanden al stukgebeten op de Cape Epic. Die wedstrijd wordt niet voor niets de Ronde van Frankrijk voor de mountainbike genoemd”, besluit Arne Mortelmans.