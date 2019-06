Architectenbureau Jaspers-Eyers laat straks gezonde bacteriën door ventilatiesystemen van klanten pompen ADPW

13 juni 2019

12u30 30 Leuven Architectenbureau Jaspers-Eyers Architects gaat in zee met TakeAir, de Belgische innovator die het systeem bedacht waarmee gezonde bacteriën in ventilatiekanalen van gebouwen worden verspreid. Zo installeert het architectenbureau de innovatie in het eigen kantoor in Leuven en onderzoeken ze of het ook in hun toekomstige ontwerpen geïntegreerd kan worden. De ambitie van beide bedrijven: dat het systeem binnenkort de nieuwe standaard is voor nieuwbouwprojecten in ons land, zodat we met z’n allen gezonder kunnen werken.

Het gerenommeerde architectencollectief Jaspers-Eyers Architects, bekend van onder andere de KBC-toren in Gent en de reconversie van de WTC-torens in Brussel, verspreidt sinds kort gezonde bacteriën in de ventilatiekanalen van zijn kantoor in Leuven. Het gaat om een innovatie van TakeAir, het Oostendse bedrijf dat het systeem ontwikkelde om de kwaliteit van de binnenlucht in onze gebouwen te verbeteren.

“Het feit dat we onze gebouwen steeds beter isoleren, heeft namelijk ook een keerzijde. We houden de koude of warme lucht wel beter buiten, net als CO2 of andere schadelijke stoffen, maar de filters van de ventilatie houden ook de gezonde bacteriën tegen. Precies dat soort gezonde bacteriën worden via het systeem in de gebouwen verspreid. Concreet maakt het gebruik van bacteriën die je in een gemiddelde bosgrond vindt en verstuift het deze via de ventilatiekanalen”, vertelt Jo Pannecoucke, CEO van TakeAir.

Productiviteit omhoog, ziekteverzuim omlaag

Uit onderzoek blijkt dat een betere luchtkwaliteit op kantoor een positief effect heeft op de productiviteit van de werknemers, alsook op het ziekteverzuim. De productiviteit blijkt zo met 10% te stijgen en het ziekteverzuim blijkt tegelijk met 10% te dalen. “We brengen gemiddeld 92% van onze tijd binnen door, dus spreekt het voor zich dat de kwaliteit van de binnenlucht in onze gebouwen enorm belangrijk is. Daarom willen we met deze innovatie inzetten op een nieuwe trend, die van de ‘microbiële architectuur’: duurzame, goed geïsoleerde gebouwen, die ook de gezonde bacteriën van de natuur naar binnen brengen”, zegt Loïk Eyers van Jaspers-Eyers Architects.

Daar waar er bij een gewoon ventilatiesysteem de buitenlucht gefilterd wordt vooraleer ze in het gebouw verspreid wordt, voegt TakeAir positieve organismen toe na de filtratie van de buitenlucht. Daardoor vullen de organismen de ruimte en nemen ze alle voedingsstoffen op. Daardoor hebben de ongewenste organismen minder ruimte om zicht te vermenigvuldigen.

Nieuwe standaard?

Jaspers-Eyers Architects installeerde de technologie in eerste instantie om een gezonde werkomgeving te creëren voor de 45 eigen werknemers in het kantoor in Leuven. Maar het architectenbureau, dat al tientallen grote Belgische gebouwen ontwierp, wil nu ook nagaan of de innovatie geïntegreerd kan worden in de ontwerpen voor zijn klanten. Zo wil het de binnenluchtkwaliteit in België - gebouw per gebouw - verbeteren.

“Tot nu toe werd het systeem voornamelijk geïnstalleerd in bestaande kantoren, maar wij willen onderzoeken of we het ook in de nieuwbouwmarkt kunnen integreren. Als er nog andere architectenbureaus ons voorbeeld volgen, kan dit de nieuwe standaard worden”, besluit Loïk Eyers.