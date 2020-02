Archeologisch onderzoek ontrafelt tuinen van de abdijen Park en Vlierbeek: “Om ze historisch correct te kunnen heraanleggen” Bart Mertens

19 februari 2020

14u38 0 Leuven De stad Leuven laat een archeologisch onderzoek uitvoeren naar twee tuinen in de beschermde Abdij van Park in Heverlee. Ook voor de tuinen van de Abdij van Vlierbeek in Kessel-Lo gaf de stad onlangs toelating voor zo’n onderzoek. Dit zal deze zomer nog plaatsvinden. Nu al komen in Heverlee boeiende elementen aan het licht en in Vlierbeek zal je het archeologisch onderzoek zelfs mee kunnen beleven.

De idyllische abdijdomeinen van Park en Vlierbeek dateren uit de 12de eeuw en behoren tot de meest waardevolle abdijsites van België. Vanwege de grote erfgoedwaarde werden zowel de gebouwen als de omliggende landschappen met tuinen reeds lang geleden al beschermd. Via tuinarcheologisch onderzoek wil de stad de geschiedenis van de abdijtuinen van Park en Vlierbeek nu doorgronden. Dat vergt heel wat voorbereidend werk want deskundigen moeten met luchtfoto’s, historische plannen en ander archiefmateriaal alles in kaart brengen. “Dat levert informatie op over de tuinaanleg in het verleden, de hoogteverschillen, bomen, paden, bloembedden, tuinmuurtjes en decoratieve elementen. Daarna volgt er een geofysisch onderzoek. Een speciaal toestel scant de bodem zodat er niet gegraven moet worden”, aldus schepen van Erfgoed Carl Devlies (CD&V).

Blijft de vraag: wat hoopt de stad Leuven dan wel te vinden in de tuinen? “Hopelijk levert het onderzoek interessante overblijfselen en bevindingen op waarmee we de aanleg van de abdijtuinen door de eeuwen heen in kaart kunnen brengen. Deze informatie kan dan als leidraad dienen voor nieuwe maar historisch correct aangelegde abdijtuinen”, vertelt de schepen van Onroerend Erfgoed.

De voorlopige resultaten zijn veelbelovend voor de pandtuin. Alles wijst erop dat de tuin was aangelegd met een centrale (water)partij en gekruiste paden Schepen van Erfgoed Carl Devlies (CD&V)

Het huidige onderzoek in de Abdij van Park situeert zich in de pandtuin -een soort binnentuin- en in de verhoogde tuin. “De heraanleg van de tuinen kadert binnen de grondige restauratie van de abdijsite. Het tuinarcheologisch onderzoek maakt het mogelijk het tuinontwerp nauw te laten aansluiten bij een bepaalde periode in de geschiedenis van de abdij. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend voor de pandtuin. Alles wijst erop dat de tuin was aangelegd met een centrale (water)partij en gekruiste paden, een ontwerp dat we wel vaker zien in abdijen”, besluit Carl Devlies.

‘Engelsche hof’

In de toekomst zullen samen met de restauratie van verschillende gebouwen ook de tuinen van de Abdij van Vlierbeek heraangelegd worden. “Ook hier zal een tuinarcheologisch onderzoek plaatsvinden binnen het ommuurde abdijdomein. De heropbouw van de buitenruimte zal het komende decennium bijdragen tot de majestueuze uitstraling van de site. Zo krijgt de zone voor het gastenkwartier of de zogenaamde ‘Engelsche hof’ opnieuw een romantische inrichting. Geïnteresseerden kunnen dit tuinarcheologisch onderzoek vrij komen bezichtigen. De concrete data zijn op dit moment nog niet bekend maar zullen later meegedeeld worden”, vertelt schepen van Restauraties Dirk Vansina (CD&V).