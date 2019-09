Arbeider zwaargewond na val op hoofd ADPW

20 september 2019

16u01 0

Een 38-jarige man uit St-Truiden raakte donderdagnamiddag zwaargewond bij een arbeidsongeval op een bouwwerf in de Puttebroekstraat in Wilsele. Hij viel van op de eerste verdieping door een trapgat naar beneden en kwam op zijn hoofd terecht. Behalve een gewone ziekenwagen kwam ook een MUG ter plaatse. Het slachtoffer werd na het toedienen van de eerste zorgen ter plaatse overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De dienst welzijn kwam ter plaatse voor de verdere vaststelling. De arbeidsauditeur werd van de feiten in kennis gesteld.