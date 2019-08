Arbeider naar ziekenhuis gebracht na val van dak ADPW

21 augustus 2019

Een 60-jarige arbeider uit Leuven werd woensdagvoormiddag met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg nadat hij in de Albert Dejonghestraat in Kessel-Lo van een plat dak was gevallen. Om onbekende reden verloor de man het evenwicht. Zijn val werd gebroken door een plastiek afdakje van een veranda waar hij eerst op terecht kwam. Vervolgens ging hij door het plastieken dak om met een klap op de grond terecht te komen. Het slachtoffer was na de val enkele minuten bewusteloos. Hij liep door de valpartij een hoofdwonde op en klaagde van pijn aan de ribben. Behalve een ziekenwagen kwam ook een MUG-team ter plaatse. De man verkeert niet in levensgevaar.