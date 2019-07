Appartementsgebouw vat vuur, rookpluimen tot ver buiten Leuven zichtbaar ADPW

03 juli 2019

15u07 0

Aan de voormalige Hungaria aan de Leuvense Vaartkom staat momenteel een appartementsgebouw in brand. Die zou volgens de eerste berichten ontstaan zijn door een probleem met de isolatie op de achtste verdieping. Volgens de politie zijn er geen gewonden: alle bewoners konden tijdig het gebouw verlaten. De Leuvense brandweer is op dit moment ter plaatse om het vuur te bestrijden. De rookpluimen zijn van ver buiten Leuven zichtbaar. Later meer...