Appartement onbewoonbaar na kelderbrand

20 mei 2020

13u02 0

In een appartementsgebouw langs de Wilselsesteenweg is woensdagvoormiddag brand ontstaan in een berging. Door het vuur moest een vrouw op de eerste verdieping geëvacueerd worden door brandweerlieden met een ladder. Volgens de brandweer vielen er geen slachtoffers en kon iedereen tijdig het gebouw verlaten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten kwamen uit voorzorg wel massaal ter plaatse omdat het interventieplan in vooralarmfase werd gezet, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.