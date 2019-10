Apolloon wint 24 urenloop met 1.078 rondjes op de teller Bart Mertens

24 oktober 2019

10u00 0 Leuven Apolloon is de winnaar van de 24 urenloop. Met 1.078 rondjes op de teller bleef de studentenkring de concurrenten van VTK twee rondjes voor. LBK werd derde op enige afstand.

In het Verenigd Koninkrijk is ‘The Boat Race’ tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge al een traditie sinds 1829. In Leuven bestaat er een gelijkaardig fenomeen en wel dankzij de jaarlijkse 24 urenloop tussen de verschillende studentenkringen. Apolloon en VTK zijn traditioneel de grote kanshebbers en dat was dit jaar niet anders. Uiteindelijk was het studentenkring Apolloon die aan het langste eind trok en wel met 1.078 rondjes op de teller. Dat zijn er twee meer dan directe concurrent VTK. De bronzen medaille was dit jaar weggelegd voor LBK. Die studentenkring legde 1.021 rondjes af op 24 uur tijd en bleef zo nipt Ekonomika voor dat 1.019 rondjes liet noteren. De vijfde plaats tot slot was voor Industria met 987 rondjes. Alle kringen samen legden 15.915 rondjes af en dat maakt van de 24 urenloop editie 2019 alweer een groot succes.

