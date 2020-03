Anti-inbraakvoorzieningen doen inbrekers afdruipen JSL

16 maart 2020

13u22 0

Onbekenden probeerden tijdens het weekend in te breken in een woning in de Schoolbergenstraat in Kessel-Lo. De daders probeerden de voordeur en een schuifraam te forceren, maar dat lukte ondanks verschillende pogingen niet. Er waren een twintigtal steeksporen te zien, maar deur en raam hielden stand dankzij anti-inbraakvoorzieningen.