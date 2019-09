Ann van ‘t Vierde Seizoen is al 20 jaar floriste: “Na al die jaren doe ik het nog steeds even graag” EDLL

06 september 2019

17u00 0 Leuven Bloemenwinkel ‘t Vierde Seizoen blaast deze maand 20 kaarsjes uit. Ann Coenen (53) uit Wilsele runt al 20 jaar de zaak. Om de verjaardag van ‘t Vierde Seizoen in de kijker te zetten, organiseert de florist een speciale verjaardagsreceptie op zaterdag 14 september.

Bloemenwinkel ‘t Vierde Seizoen is een gevestigde waarde in Wilsele-Putkapel. Al twintig jaar maakt uitbaatster Ann er dagelijks met plezier gebonden boeketten en diverse bloemstukken. De floriste geeft ook regelmatig cursussen in bloemschikken. Een passie die al ontstond sinds jongs af aan. “Een neef van mijn mama was ook florist en ik ging daar vroeger graag helpen”, aldus Ann. Al die jaren runt Ann de zaak alleen. ‘Enkel op feestdagen word ik omringd door een vast team en mijn man helpt me nog dagelijks na zijn voltijdse job”, zegt Ann. “Welke opdracht ik ook krijg, al is het één bloem, een boeket of decoratie: na al die jaren geeft het me nog steeds een goed gevoel en doe ik het nog even graag”, lacht Ann. Na zoveel jaren bloemenervaring heeft Ann toch haar favoriet. “Ik kijk altijd uit naar de pioen, een seizoensbloem die enkel rond moederdag te verkrijgen is”, aldus Ann.

Iedereen is welkom op zaterdag 14 september van 17 uur tot 20 uur om de verjaardag van ‘t Vierde Seizoen te vieren. “Dat we nog vele jaren mogen verder doen”, klinkt het nog.