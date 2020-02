Animatie op speelplaats als wapen tegen pesten Bart Mertens

19 februari 2020

14u40 3 Leuven Jeugddienst Don Bosco zet in de Week tegen Pesten het project speelplaatsanimatie in de kijker. Speelplaatsanimatie is een project op school waar leerlingen uit de derde graad voor leerlingen uit de eerste graad een activiteitenaanbod samenstellen om de middagspeeltijd een zinvolle invulling te geven.

In de Week tegen Pesten staan dit jaar samenwerkingsspelen centraal om de ontmoetingen en het groepsgevoel te versterken. Zo kunnen leerlingen samen nee zeggen tegen pesten. “Speelplaatsanimatoren worden gevormd tot geëngageerde jongeren die mee bouwen aan een school waarin pesten niet wordt aanvaard. Leerkrachten en Jeugddienst Don Bosco begeleiden hen daarbij”, zegt Marietje Peels van Don Bosco. Ook voor de leerlingen van de eerste graad is speelplaatsanimatie een preventiemiddel tegen pesten. Voor veel leerlingen duren middagpauzes te lang omdat ze niet goed weten hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen, bijvoorbeeld als ze hun gsm niet bij de hand hebben. Ze gaan zich al snel vervelen en dat is de ideale voedingsbodem voor probleemgedrag zoals pesten en spijbelen. Speelplaatsanimatie kan een oplossing zijn door een keuzeaanbod van activiteiten aan te bieden. “Kortom, een ‘speel-tijd’ waarin pesten geen plaats heeft. Dat is iets waar Don Bosco zelf ook steeds naar streefde”, klinkt het.

Speelplaatsanimator Jelger is alvast overtuigd. “Voor de jongeren uit de eerste graad werkt het preventief tegen pesten. Dat gebeurde ook bijna nooit en als het wel gebeurde, kon je daar als speelplaatsanimator snel op ingrijpen.”

Meer info: www.speelplaatsanimatie.be