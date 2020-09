Animal Rights roept op om petitie tegen proeven op apen te tekenen: “Een apenleven is blijkbaar 7.000 euro waard” Bart Mertens

30 september 2020

15u30 0 Leuven Animal Rights blijft protest aantekenen tegen proeven op resusapen aan de Leuvense universiteit. Op 1 oktober organiseert de organisatie samen met Bite Back een stil protest. Campagnecoördinator Jen Hochmuth: “Op de website van Animal Rights kunnen mensen ook een Animal Rights blijft protest aantekenen tegen proeven op resusapen aan de Leuvense universiteit. Op 1 oktober organiseert de organisatie samen met Bite Back een stil protest. Campagnecoördinator Jen Hochmuth: “Op de website van Animal Rights kunnen mensen ook een petitie tekenen voor de stopzetting van de apenproeven.”

Animal Rights maakte zopas bekend dat de KU Leuven in 2019 bijna twee miljoen euro van de Vlaamse overheid kreeg voor de financiering van hersenexperimenten op resusapen. Volgens de organisatie koopt de Leuvense universiteit met dat geld proefdieren aan. “Via een informatieverzoek op grond van de openbaarheid van bestuur is Animal Rights erachter gekomen dat de KU Leuven resusapen aankoopt bij BPRC in Nederland, het grootste apentestcentrum van Europa. Kostprijs: 7.000 euro per dier. Deze maand maakte Animal Rights nog trieste beelden van de apen die momenteel in het BPRC opgesloten zitten. Dit zijn aapjes die nog niet weten welke gruwelijke hersenexperimenten er hen te wachten staan. Ze zitten op elkaar gepropt achter tralies en gesloten laboramen in een onnatuurlijke en deprimerende omgeving”, aldus Jen Hochmuth van Animal Rights.

Veertig apen

De KU Leuven liet al optekenen -onder meer in de Britse krant The Sun- dat de apen goed worden verzorgd en dat ze in kleine groepen leven met voldoende verrijking om zichzelf bezig te houden. Dankzij de proefdieren zou er volgens de universiteit al veel meer bekend zijn over de ziekte van Alzheimer. Animal Rights trekt dat gegeven in twijfel en stelt dat experimenten op apen ons niets leren over menselijke hersenaandoeningen. De organisatie blijft dan ook strijden voor de stopzetting van proeven op apen aan de KU Leuven. “Op 1 oktober organiseert Animal Rights samen met Bite Back een stil protest in Leuven”, zegt Hochmuth. “Animal Rights eist de vrijlating van de proefapen die opgesloten zitten in het proefdiercentrum van de KU Leuven. Op dit moment zitten daar meer dan veertig apen. Deze dieren verdienen een waardig pensioen in een gespecialiseerd opvangcentrum. Op de website van Animal Rights kunnen mensen ook een petitie tekenen voor de stopzetting van de apenproeven: www.animalrights.be/teken-de-petitie-red-de-ku-leuven-apen.”