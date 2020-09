Animal Rights gaat protesteren aan rectoraat: “Apen worden op strenge waterdiëten gezet” Bart Mertens

18 september 2020

08u00 0 Leuven De Vlaamse overheid heeft vorig jaar via het FWO 1.828.610 euro toegekend aan de KU Leuven voor de financiering van experimenten op apen. Animal Rights trekt aan de alarmbel en roept de overheid op om de subsidies voor dierproeven aan banden te leggen. Toxicologe en campagnecoördinator Jen Hochmuth: “Ons belastinggeld wordt verspild aan wrede dierproeven.”

Proefapen aan de KU Leuven hebben het zwaar te verduren. Dat stelt Animal Rights, de bekende organisatie die principieel tegen alle dierproeven is in de wetenschap. “In januari gingen drie nieuwe onderzoeksprojecten van start waarbij nieuwe hersenstudies zullen uitgevoerd worden op apen. De komende vier jaar zullen liefst twaalf resusapen ingrijpende hersenoperaties ondergaan waarbij elektroden geïmplanteerd worden in hun brein. Ze worden op strenge waterdiëten gezet om hen te dwingen mee te werken met de onderzoekers. Als we geen mensen zonder hun toestemming willen gebruiken als proefobjecten dan geldt dit universeel voor alle levende wezens”, zegt Jen Hochmuth, toxicologe en campagnecoördinator bij Animal Rights.

Het gaat niet om wettelijk verplichte dierproeven voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen maar om achterhaalde experimenten Jen Hochmuth, toxicologe en campagnecoördinator bij Animal Rights

Volgens Animal Rights gaat het ook om een overtreding van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijk doeleinden worden gebruikt. Hochmuth: “Het gaat niet om wettelijk verplichte dierproeven voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen maar om achterhaalde experimenten die er enkel toe dienen de nieuwsgierigheid van gevoelloze wetenschappers te stillen.” Volgens de proefdiernemers aan de KU Leuven zijn experimenten op apen wel gerechtvaardigd omdat ze nieuwe inzichten leveren over het menselijke functioneren. Op die manier wil de KU Leuven effectieve medicijnen of behandelingen voor de mens ontwikkelen.

Online petitie

Animal Rights blijft echter bij haar standpunt en lanceert nu een online petitie. “Op de website van Animal Rights kunnen mensen een petitie tekenen voor de stopzetting van de apenproeven aan de KU Leuven. Animal Rights eist de vrijlating van de proefapen die opgesloten zitten in het proefdiercentrum van de KU Leuven. Deze dieren verdienen een waardig pensioen in een gespecialiseerd opvangcentrum. Op 1 oktober organiseren we samen met Bite Back ook een stil protest aan de ingang van het rectoraat van de KU Leuven.” Meer info: www.animalrights.be/teken-de-petitie-red-de-ku-leuven-apen