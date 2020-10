Animal Rights en Bite Back houden stil protest aan rectoraat KU Leuven Bart Mertens

02 oktober 2020

15u00 0 Leuven Animal Rights en Bite Back blijven protesteren tegen dierproeven aan de Leuvense universiteit. Zo organiseerden ze een stil protest aan het rectoraat. Vooral de proeven op apen stoten de dierenrechtenorganisaties tegen de borst.

“We maakten bekend dat de KU Leuven in 2019 bijna twee miljoen euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen voor de financiering van hersenexperimenten resusapen. De universiteit vond het niet nodig om te reageren in de Belgische media maar verkondigde wel allerlei leugens in de Britse krant The Sun. Het is niet verwonderlijk dat onderzoekers zonder moreel geweten misleidende beweringen doen om onschuldige apen te martelen zodat ze kunnen doorgaan met barbaarse experimenten”, aldus het vernietigende oordeel van campagnecoördinator en toxicologe Jen Hochmuth van Animal Rights. De KU Leuven blijft erbij dat de proefapen geen last ondervinden van de proeven en dat de dieren goed worden verzorgd. De proeven zouden volgens de universiteit ook een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek naar ziektes. Animal Rights is het daar duidelijk niet mee eens en roept op om hun petitie te tekenen voor de stopzetting van de apenproeven.