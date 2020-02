Angoria Solar Team feestelijk ontvangen in Leuven Joris Smets

25 februari 2020

14u23 2 Leuven Twintig ingenieursstudenten van het Agoria Solar Team van de KU Leuven zijn vandaag feestelijk ontvangen in de stad. Zij wonnen op 17 oktober 2019 met hun zelfgebouwde zonnewagen ‘Blue Point‘ de Bridgestone World Solar Challenge in Australië, het wereldkampioenschap voor wagens op zonne-energie.

Op 17 oktober 2019 schreven de studenten van het Agoria Solar Team geschiedenis toen ze met hun zonnewagen, de ‘BluePoint’, als eerste over de finishlijn van de Bridgestone World Solar Challenge reden. Aan de race van maar liefst 3021km namen in totaal 46 andere teams uit 23 verschillende landen deel. De overwinning was de ultieme bekroning voor de Leuvense studenten die 15 maanden lang hard gewerkt hadden aan hun wagen. Vanavond volgt er nog een plechtige ontvangst op het rectoraat gevolgd door de officiële ontvangst op het gemeentehuis.

Na de overwinning op het wereldkampioenschap in Australië trekt het team in september naar Zuid-Afrika voor de Sasol Solar Challenge.