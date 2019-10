Anderstalige nieuwkomers maken kennis met Leuvense verenigingen Bart Mertens

10 oktober 2019

08u00 0 Leuven Voor anderstalige nieuwkomers in de stad is het verenigingsleven een ideale kans om voluit deel te nemen aan het leven in Leuven. In oktober en november kunnen zij gedurende één maand gratis deelnemen aan ruim zeventig proeflessen. Vrijwillige buddy’s zetten samen met hen de eerste stappen.

Van 14 oktober tot 24 november organiseren een vijftigtal verenigingen ruim zeventig proeflessen voor anderstalige jongeren en volwassenen. Voor elk wat wils: van een natuur- of stadswandeling tot een eerste les gevechtsport. “Een avondje dansen of volleyballen is een heel goede manier om Nederlands te oefenen en mee te zijn in alledaagse gesprekken. Dat is gemakkelijker als de verenigingen, zeker in het begin, niet te veel moeilijke woorden gebruiken. De stad geeft hen daarover handige tips in een workshop rond duidelijke taal”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief nieuwkomers een duw in de rug geeft om zich te integreren in Leuven Schepen van Diversiteit Lalynn Wadera (sp.a)

“Leuven telt een ongelofelijk ruim en divers aanbod aan verenigingen”, gaat de schepen verder. “We zijn dan ook blij om vast te stellen dat elk jaar steeds meer verenigingen enthousiast deelnemen aan dit initiatief. En de interesse bij deelnemers is groot. Elk jaar zijn er zo’n vijfhonderd inschrijvingen. Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwkomers een duw in de rug geeft om zich te integreren in Leuven. Verschillende deelnemers schrijven zich uiteindelijk ook in bij een vereniging.”

Buddy’s

Sinds enkele jaren zoekt de stad ook naar buddy’s die vrijwillig de nieuwkomers mee op sleeptouw nemen om samen de eerste stappen te zetten naar de vereniging. “Als buddy ontdekte ik mijn talent om anderen te helpen. Het motiveerde me om sociaal werk te gaan studeren”, zegt één van de vrijwilligers. Vanaf nu kunnen anderstalige nieuwkomers zich gratis inschrijven voor de activiteiten via de website ‘Bijt in je vrije tijd’. Mensen die graag als buddy mee de schouders onder het project zetten, nemen best contact op met de afdeling diversiteit en gelijke kansen op 016/27.28.88 of bijt@leuven.be.