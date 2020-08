Anderhalvemetersessies gaan van start in Leuven: sfeervol, opvallend gezellig én coronaproof Joris Smets

13 augustus 2020

23u15 3 Leuven De Anderhalvemetersessies in Leuven zijn donderdagavond met succes van start kunnen gaan. Het was nog even spannend door een wolkbreuk in de vroege avond, maar alles kon zoals gepland doorgaan. Verschillende activiteiten vonden plaats in de studentenstad en onze redactie ging een kijkje nemen bij Stan van Samang op de speelplaats van het Heilige-Drievuldigheidscollege en bij de start van de zomerfilms in het Iers College.



Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad omwille van alle coronamaatregelen en een opkomende tweede golf, maar het is gelukt. De Anderhalvemetersessies van Stad Leuven zijn donderdagavond succesvol kunnen starten. Het gaat concreet om meer dan 130 voorstellingen op 11 buitenlocaties, van muziek tot circus. Donderdagavond waren zowel het optreden van Stan van Samang als de zomerfilm ‘Honeyland’ in het Iers College uitverkocht. “De voorstellingen en concerten zullen 100% veilig en volgens de coronamaatregelen plaatsvinden”, beloofde de organisatie. Onze redactie ging polshoogte nemen en zag dat de evenementen met veel sfeer, gezelligheid en inderdaad volledig coronaproof verliepen.

Ik ben Leuven heel dankbaar hier te mogen optreden, het is geen concept dat je in elke gemeente vindt deze zomer. Stan van Samang

Stan Van Samang

De bekendste inwoner van Wijgmaal mocht de Anderhalvemetersessies aftrappen op de speelplaats van het Heilige-Drievuldigheidscollege. Handen ontsmetten bij het binnenkomen, mondmasker verplicht, .. u kent het ondertussen wel allemaal en dat was ook duidelijk tijdens het concert van Stan van Samang. Er was plaats voor 200 man die op een veilige manier per 5 in hun eigen bubbel zaten. Bestellen kon via de app waardoor je je plaats niet eens moest verlaten. Het werd een opvallend sfeervolle en intieme avond, met een emotioneel hoogtepunt waarop Stan een lied opdroeg aan zijn overleden vriend Bram.

“Het is een uniek gegeven”, vertelt Stan van Samang die we voor het optreden nog even konden strikken. “Ik ben Leuven ook heel dankbaar hier te mogen optreden, het is geen concept dat je in elke gemeente vindt deze zomer. De honger naar de grote festivalweides is er natuurlijk, maar kleinschaliger en meer intiem spelen is minstens even leuk. Ik prijs mezelf hoe dan ook gelukkig dat ik nog een paar keer muziek mag maken op een podium deze zomer, dat is en blijft het leukste dat er is. We zijn ook hard aan het werken aan een nieuwe plaat. Daarvan kan ik beloven dat die er dit jaar nog komt.”

Zomerfilms

De zomerfilms van Cinema ZED werden dit jaar ook in een coronaproof jasje gestoken: een beperkter publiek elk in hun eigen bubbel, en op voorhand tickets bestellen was wel verplicht voor deze speciale jaargang. Donderdagavond stond ‘Honeyland’ op het programma in de achtertuin van het Iers College. De film startte rond 10 uur, na zonsondergang, zodat het indrukwekkende scherm volledig tot zijn recht kwam. Er waren zitplaatsen voorzien, maar je mag ook je eigen strandstoel, kussen of dekentje meenemen. Eigen drank en snacks zijn eveneens toegelaten tijdens de zomerfilms van Cinema ZED.

“We hebben veel geluk met het weer”, vertelt de organisatie. “Een paar uur geleden was er lokaal nog hevig onweer, maar we blijven er nu gelukkig van gespaard. Vanavond was er plaats voor 140 man en de voorstelling is volledig uitverkocht.” De zomerfilms lopen nog tot en met 30 augustus in het Iers College, Villa aan de Aa en KADOC Binnentuin. Afhankelijk van de locatie is er plaats voor 100, 140 of 200 personen en tickets bestellen kan je hier.

Dat Stad Leuven ondanks alle coronamiserie- en maatregelen het allerbeste voorheeft met haar inwoners wordt nog maar eens duidelijk tijdens deze Anderhalvemetersessies. Op korte tijd is er heel veel werk ingekropen en dat werpt nu al zijn vruchten af. De Anderhalvemetersessies lopen nog tot en met 30 augustus en voor veel evenementen zijn er nog tickets beschikbaar.