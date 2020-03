and&-festival verplaatst door coronavirus: nog geen nieuwe datum gevonden Bart Mertens

13 maart 2020

12u52 3 Leuven Door de impact van COVID-19 zijn Leuven MindGate en stad Leuven genoodzaakt and& festival te verplaatsen. and& zou normaal van 6 tot 9 mei in de Leuvense binnenstad plaatsvinden met meer dan 150 nationale en internationale visionaire denkers, ondernemers, artiesten en academici. Voor de ruim 20.000 bezoekers en sprekers zoals Jimmy Wales van Wikipedia is het nu wachten op een nieuwe datum.

“Om het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, volgen we de opgelegde adviezen om het event uit te stellen”, aldus Pieter Goiris, intendant van and&. “De bezorgdheid rond de impact van het coronavirus groeide zowel bij sprekers als bij de organisatie. Omdat het onvoorspelbaar is wanneer de pandemie zal eindigen, zou de organisatie te complex worden en in het gedrang komen. We stellen alles in het werk om nieuwe data te vinden voor and&.”

Hashtag

Onder meer de komst van grote namen als Jimmy Wales, oprichter van Wikipedia en Chris Messina, uitvinder van de hashtag, Waze-oprichter Uri Levine, en Nassim Nicholas Taleb, ex-beursmakelaar op Wall Street en auteur van ‘The Black Swan’ (2007) werden dit jaar al aangekondigd. and& zal er alles aan doen om zoveel mogelijk bevestigde namen mee te nemen naar volgende editie en mikt erop een line-up van minstens hetzelfde niveau neer te zetten. Ticketkopers worden de komende dagen via e-mail op de hoogte gebracht van de mogelijke opties. Alle aangekochte tickets zullen geldig blijven voor de verplaatste editie.

Wie in de tussentijd vragen heeft kan terecht op: info@andleuven.com