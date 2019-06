An (46) uit Kessel-Lo is met ‘Nooit Vergeten’ eerste baby-begrafenisonderneemster van ons land EDLL

16u25 0 Leuven An Andries (46) uit Kessel-Lo start in ons land de eerste uitvaartdienst voor baby’s. Met ‘Nooit Vergeten’ wil ze ouders van overleden sterrenkindjes op een gepaste en warme manier ondersteunen in hun afscheidsproces.

An opent de nieuwe uitvaartdienst voor baby’s in haar ouderlijk huis in Kessel-Lo, dat een speciale betekenis heeft. Haar moeder stierf hier enkele jaren geleden en net op die plek in de woonkamer vind je nu verschillende kistjes, mandjes en draagzakjes voor overleden baby’s. “In 2014 is mijn mama overleden aan longkanker. De laatste drie weken van haar leven heb ik haar thuis verder verzorgd en zijn we samen haar uitvaart beginnen voorbereiden. Haar assen strooiden we uit in de tuin. Na die ervaring werd het mij duidelijk dat mijn roeping in de uitvaartsector lag en ik hier het verschil wou maken. Toen ik werkte bij een uitvaartonderneming werd ik heel vaak geconfronteerd met ouders die hun kindje hadden verloren en dat was de aanzet”, zegt An.

Op vraag van ouders

Ouders van overleden baby’s hebben nood aan een gespecialiseerde aanpak om met hun verlies om te gaan. “Als je een uitvaartonderneming binnenwandelt, vind je twintig kisten voor volwassenen, maar nooit iets voor kindjes. Dat is nog te confronterend. Terwijl ik het net choquerend vind dat je als ouder geen keuze hebt. Op die vraag van ouders wil ik graag een antwoord bieden”, aldus An.

Met de eerste uitvaartdienst voor baby’s ‘Nooit Vergeten’ is An pionier. Ze wil in de korte periode, van het overlijden tot aan de uitvaart, de ouders zoveel mogelijk herinneringen laten maken. “Dat probeer ik te doen met de keuze aan verschillende symbolische mandjes en kistjes. Ik wil ook de ouders de kans geven om hun eigen kistje te ontwerpen. We kunnen bijvoorbeeld stof die voorzien werd voor de babykamer, verwerken in het kistje. Hoe meer je uw hoofd en uw hart in uw handen legt, hoe meer verbindend je met verlies kan omgaan”, aldus An.

Aangepaste babyrouwwagen

An ontwierp zelf een aangepaste babyrouwwagen. “In een traditionele rouwwagen heb je geen zitplaatsen en is het niet mogelijk om de overleden baby samen met de ouders te vervoeren, terwijl ouders dat wel willen. Het enige wat je hebt in een traditionele rouwwagen is een verschrikkelijke laadruimte van twee meter en dat noem ik ‘de grote boze wolf’ als je daar een kistje van 30 centimeter moet plaatsen”, klinkt het bij An. In de speciaal ontworpen babyrouwwagen krijgen ouders de mogelijkheid om mee te rijden met hun overleden baby. De kleinste kistjes zijn amper 30 centimeter en dienen voor kindjes die rond 20 weken geboren worden. Uitvaartdienst ‘Nooit Vergeten’ richt zich voornamelijk op sterrenkindjes. “Het aantal sterrenkindjes is het grootst. Zwangerschappen die fout aflopen of waar kort na de geboorte toch een afwijking is en het kindje het niet overleeft. Als je kindje dood geboren wordt, bij wie ga je met je verdriet terecht kunnen? Dat wordt nog te veel stilgezwegen”, klinkt het bij An.

“Het verlies moet zichtbaar worden en men moet beseffen dat sterrenkindjes nooit vergeten zullen worden. Liefde en verlies kan je niet meten in centimeters”, aldus de eerste baby-begrafenisonderneemster van ons land. Meer informatie over de uitvaartdienst vind je terug op www.nooitvergeten.be