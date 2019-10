Amper een maand later brengt Johan Swinnen boek uit over zijn buitengewone looptocht van Leuven naar Rome EDLL/KAR

30 oktober 2019

‘Pelgrim op sneakers’: een boek over de waanzinnige looptocht van kankeronderzoek Johan Swinnen. Eind augustus liep de Leuvense professor in 25 dagen, met zo’n 2.000 kilometer in de benen, van de Grote Markt in Leuven naar het Sint-Pietersplein in Rome. Hij liep per dag twee marathons. Voor iedere naam op de website van ‘Beelde bij beeldje’, liep hij een kilometer en werd er een klein beeldje geplaatst in een lege etalage in Leuven. De actie stond symbool voor de verbondenheid met kankerpatiënten. ‘Pelgrim op sneakers’ is het verslag van zijn moedige tocht en van het grote gevoel van verbondenheid dat die met zich meebracht.

Swinnen hield tijdens de looptocht dagelijks zijn avonturen bij. Hij schreef ze op, sprak ze in en stuurde de fragmenten meteen door naar de uitgevers, die het vervolgens uitschreven. ‘Pelgrim op sneakers’ is een prachtige verzameling geworden van verschillende foto’s, illustraties, dagfragmenten en persoonlijke verhalen van mensen aan wie de beeldjes werden opgedragen.

Het nieuwe boek is een uitgave van Houtekiet en te koop voor 21,99 euro.