Amper 3 passagiers per rit door corona, maar Leuvense gratis shuttlebussen worden toch verlengd en zelfs uitgebreid Bart Mertens

19 augustus 2020

14u00 0 Leuven De stad Leuven blijft inzetten op gratis shuttlebussen tussen parking Vaartkom en hartje Leuven. Aan de verlenging van het aanbod hangt een prijskaartje van 100.000 euro vast en dat is niet weinig als je weet dat er sinds de corona-epidemie de bussen amper 3 passagiers per rit vervoeren. Oppositiepartij N-VA pleit ondertussen opnieuw voor één uur gratis ondergronds parkeren in het centrum voor bezoekers.

Op zaterdagen en koopzondagen kunnen mensen die met de wagen naar Leuven komen gebruik maken van een gratis shuttlebus als ze parkeren in parking Vaartkom. Op die manier wil het Leuvense stadsbestuur de mensen ontmoedigen om op zoek te gaan naar een parkeerplaats in het centrum. Met de elektrische shuttle sta je immers op enkele minuten in hartje Leuven. Het project ging eind 2019 behoorlijk succesvol van start met een piek van 835 gebruikers op één dag maar de coronacrisis stak stokken in de wielen. Sinds de corona-epidemie uitbrak in maart is het aantal passagiers gedaald tot ongeveer 100 per zaterdag of koopzondag. Of ook: amper 3 gebruikers per rit.

Meer reclame

Geen schitterende cijfers en dat lag ook niet in de lijn der verwachtingen nu, maar toch besloot de stad Leuven om het aanbod te verlengen tot maart 2021. “Door het coronavirus is het letterlijk stilgevallen tot 1 juli. Daarna begon de shuttle opnieuw te rijden”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Ja, er is een terugval in het aantal gebruikers, maar we denken dat dit terug zal toenemen in de toekomst. We mikken op een duizendtal gebruikers op termijn en om dat doel te bereiken gaan we meer reclame maken en meer sensibiliseren. De gratis shuttle wordt ook uitgebreid naar vrijdagen.”

In tijden van corona staat niet iedereen te springen om gebruik te maken van het openbaar vervoer Zeger Debyser, gemeenteraadslid voor N-VA

Oppositiepartij N-VA is niet tegen de gratis shuttlebussen, maar fractievoorzitter Lorin Parys vraagt zich luidop af of extra openbaar vervoer wel een goed idee is in coronatijden. “N-VA Leuven herhaalt de vraag aan het stadbestuur om minstens tot het einde van het een uur gratis ondergronds parkeren in het centrum te voorzien om een bezoek aan Leuven zo laagdrempelig mogelijk te maken.” Partijgenoot Zeger Debyser sluit zich aan bij dat betoog en wijst erop dat in tijden van corona niet iedereen staat te springen om gebruik te maken van het openbaar vervoer. “Met ons voorstel geven we ook die mensen een duwtje in de rug om op een coronaveilige manier naar Leuven te komen om te shoppen”, klinkt het.