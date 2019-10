Amokmakers riskeren toegangsverbod op Oude Markt van Leuven Bart Mertens/Andreas De Prycker

08 oktober 2019

14u33 2 Leuven Hardnekkige amokmakers riskeren vanaf nu een toegangsverbod op de Oude Markt. Dat hebben het stadsbestuur en de politie zopas bekend gemaakt in Leuven. “Het gaat over mensen die gekend zijn bij de politie en herhaaldelijk zwaarwichtige feiten plegen. Voor hen wordt de Oude Markt tijdelijk een no go-zone”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

De stad Leuven en de Leuvense politie binden de strijd aan tegen overlast, geweld en criminaliteit in het uitgaansleven. Zopas maakten burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en korpschef Jean-Paul Mouchaers bijkomende maatregelen bekend om de vinger stevig aan de pols te houden op de Oude Markt. De meest opvallende stok achter de deur is het opleggen van een plaatsverbod. “Bedoeling is om hardnekkige amokmakers een toegangsverbod tot de Oude Markt op te leggen. Je kan het in zekere zin vergelijken met een stadionverbod. Voor hen kan de Oude Markt tijdelijk een no go-zone worden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). In Oostende werd eerder al eens een plaatsverbod uitgevaardigd, maar Leuven is voor zover geweten de eerste stad die dit in deze mate en op zo'n groot uitgaansplein wil gaan toepassen.

Concrete aanleiding voor de maatregel is de ophef die werd veroorzaakt toen er schokkende beelden van zinloos geweld opdoken op de sociale media. In het filmpje was te zien hoe een groep jongeren een man in ware Jean-Claude Van Damme-stijl tegen de grond werken met een welgemikte karatetrap. In de weken na de commotie rond die beelden haalde de Leuvense politie de teugels aan in het Leuvense uitgaansleven. “Al vele jaren leveren we serieuze inspanningen om het uitgaansleven veilig te houden”, zegt korpschef Jean-Paul Mouchaers. “Ook in de toekomst zullen we snel en gepast blijven optreden tegen personen die er enkel op uit zijn om problemen te zoeken. Het eventuele plaatsverbod op de Oude Markt is vooral bedoeld voor mensen die al zwaarwichtige feiten pleegden of mensen die herhaaldelijk in beeld komen als er zich problemen voordoen op de Oude Markt.”

Zo’n plaatsverbod is niet permanent maar kan tot drie maanden oplopen. De beslissing ligt bij burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Er zijn twee mogelijkheden: de persoon in kwestie komt op de Oude Markt en krijgt een laatste waarschuwing of krijgt daar te horen dat hij de Oude Markt niet mag betreden. Vergelijk het gerust met een gele en een rode kaart”, zegt Mohamed Ridouani. Tot op heden werd de ultieme stok achter de deur nog niet toegepast maar er zou wel een lijst bestaan van enkele tientallen personen die spreekwoordelijk met vuur spelen. “Enkel de ergste gevallen komen in aanmerking en ik heb de eindbeslissing wie een plaatsverbod zal krijgen. Wie zich niet aan de spelregels houdt, loopt tegen de lamp. De Oude Markt is een fijne ontmoetingsplek en dient niet om amok te maken”, klinkt het bij burgemeester Ridouani. De amokmakers riskeren ook nog andere maatregelen. Mensen die alcohol op straat nuttigen na 24 uur, nachtlawaai veroorzaken, vandalisme plegen, wildplassen of de bevelen van de politie negeren kunnen ook een GAS-boete tot 350 euro krijgen.

Controle

Blijft de vraag: is zo’n toegangsverbod tot de Oude Markt wel te controleren? “We hebben camerabewaking op de Oude Markt en er is een goede samenwerking met de horeca op het uitgaansplein. Bovendien zetten we op uitgaansnachten extra patrouilles in die de gekende amokmakers eruit kunnen halen”, aldus korpschef Mouchaers, die nog laat opmerken dat het fenomeen van bendes die naar Leuven afzakken om amok te maken in de juiste proportie moet worden gezien. “Meestal gaat het om gekende lokale daders. Dat is zo in 70 à 80 procent van de gevallen. Er zijn wel mensen met minder goede intenties die naar Leuven komen vanuit andere steden zoals bijvoorbeeld Brussel of Mechelen maar dat blijft relatief beperkt.”